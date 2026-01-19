'ओ रोमियो' की प्री-स्क्रीनिंग चाहता है हुसैन उस्तरा का परिवार, धमकी देने पर कही ये बात
क्या है खबर?
शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' 13 फरवरी, 2026 को रिलीज से पहले विवादों में फंस गई है। कुछ दिन पहले इसके टीजर पर हुसैन उस्तरा के परिवार ने आपत्ति जताई थी। दावा था कि गैंगस्टर की बेटी सनोबर शेख ने निर्देशक विशाल भारद्वाज और निर्माता साजिद नाडियाडवाला को पत्र के जरिए धमकाया और उनसे 2 करोड़ रुपये की मांग की। इन आरोपों को खारिज करते हुए गैंगस्टर की बेटी ने निर्माताओं पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है।
प्रतिक्रिया
'ओ रोमियो' निर्माताओं को धमकी देने की बात पर प्रतिक्रिया दी
इंडिया टुडे से बातचीत में, सनोबर ने निर्माताओं को धमकी देने के आरोप से इनकार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके दिवंगत पिता की जिंदगी पर फिल्म बनाने के लिए निर्माताओं ने उनसे अनुमति नहीं ली। फिल्म में तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया और कहा कि फिल्म में एक रोमांटिक एंगल दिखाया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। सनोबर ने कहा कि वह कहानी को समझने के लिए फिल्म की प्री-स्क्रीनिंग की मांग कर रही हैं।
लड़ाई
सनोबर शेख ने कानूनी लड़ाई करने की बात कही
सनोबर ने कहा, "विशाल जाने-माने निर्देशक हैं और शाहिद एक अच्छे अभिनेता हैं, और हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। हम फिल्म रिलीज से पहले देखना चाहते हैं ताकि उसे मंजूरी दे सकें। हम यह भी चाहते हैं कि फिल्म निर्माता स्वीकार करें कि हमारे परिवार ने उन्हें कोई धमकी नहीं दी है। बाकी, हम इस मामले को अदालत में लड़ेंगे।" उधर 'ओ रोमियो' पर छिड़े इस पूरे विवाद में निर्माताओं का अब तक आधिकारिक बयान नहीं आया है।