'ओ रोमियो' की प्री-स्क्रीनिंग चाहता है हुसैन उस्तरा का परिवार, धमकी देने पर कही ये बात

लेखन ज्योति सिंह 07:05 pm Jan 19, 202607:05 pm

क्या है खबर?

शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' 13 फरवरी, 2026 को रिलीज से पहले विवादों में फंस गई है। कुछ दिन पहले इसके टीजर पर हुसैन उस्तरा के परिवार ने आपत्ति जताई थी। दावा था कि गैंगस्टर की बेटी सनोबर शेख ने निर्देशक विशाल भारद्वाज और निर्माता साजिद नाडियाडवाला को पत्र के जरिए धमकाया और उनसे 2 करोड़ रुपये की मांग की। इन आरोपों को खारिज करते हुए गैंगस्टर की बेटी ने निर्माताओं पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है।