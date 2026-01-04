शाहिद कपूर का बॉक्स ऑफिस पर एकछत्र राज, 6 महीने का फासला और 2 बड़े धमाके
क्या है खबर?
शाहिद कपूर ने साल 2026 को पूरी तरह से अपने नाम करने की पुख्ता तैयारी कर ली है। बॉक्स ऑफिस पर एकछत्र राज करने के इरादे से शाहिद ने एक ऐसी सोची-समझी रणनीति बनाई है, जो चर्चा का विषय बन गई है। शाहिद इस साल 2 बेहद अलग और बड़ी फिल्मों 'ओ रोमियो' और 'कॉकटेल 2' के साथ पर्दे पर दस्तक देंगे। खास बात है कि इन दोनों फिल्मों के बीच पूरे 6 महीने का फासला रखा गया है।
रिलीज
'ओ रोमियो' फरवरी तो 'कॉकटेल 2' सितंबर में देगी दस्तक
'ओ रोमियाे' इस साल 13 फरवरी यानी वैलेंटाइन वीक के मौके पर दर्शकों के बीच आएगी। फिल्म की रिलीज तारीख इस खास वीकेंड को ध्यान में रखकर तय की गई है ताकि रोमांस और रोमांच का सही मिश्रण देखने को मिले वहीं, निर्देशक हाेमी अदजानिया ने अपनी फिल्म 'कॉकटेल 2' के लिए सितंबर का महीना चुना है। इस तरह इस साल के इन 2 अलग-अलग हिस्सों में उनकी 2 बड़ी फिल्में दर्शकों के लिए धमाका साबित होंगी।
धमाल
साल की शुरुआत और अंत में शाहिद का धमाका
शाहिद ने साल 2026 की शुरुआत और अंत, दोनों को बुक करने का फैसला किया है। शाहिद अपनी दोनों फिल्मों के बीच कम से कम 6 महीने का अंतराल रख रहे हैं। ये फैसला कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक गहरी व्यावसायिक सोच का नतीजा है। निर्माताओं का मानना है कि इस फासले से दर्शकों को शाहिद के एक किरदार से बाहर निकलकर दूसरे नए अवतार को अपनाने का पर्याप्त समय मिलेगा।
राजअ
दोनों फिल्माें को मिलेगा हिट होने का पूरा मौका
जब 2 फिल्में बहुत जल्दी-जल्दी (जैसे 1-2 महीने के अंतर पर) रिलीज होती हैं तो वो एक-दूसरे के कारोबार और प्रचार को नुकसान पहुंचा सकती हैं। 6 महीने के अंतर की वजह से जब 'ओ रोमियो' का शोर खत्म होगा, तब 'कॉकटेल 2' की चर्चा शुरू होगी। इससे दोनों फिल्मों को अलग पहचान मिलेगी। इस रणनीति के जरिए बॉक्स ऑफिस पर शाहिद का दबदबा कायम रहेगा और उन्हें 2 अलग-अलग जॉनर में खुद को साबित करने का पूरा मौका मिलेगा।
फिल्में
2 अलग फिल्में और 2 अलग अंदाज
शाहिद की ये दोनों फिल्में एक-दूसरे से पूरी तरह अलग हैं। 'ओ रोमियो' के निर्देशक विशाल भारद्वाज हैं। शाहिद और विशाल की जोड़ी 'कमीने' और 'हैदर' जैसी यादगार फिल्में दे चुकी है। फिल्म में तृप्ति डिमरी और तमन्ना भाटिया भी अहम भूमिका में हैं। दूसरी ओर 'कॉकटेल 2' सुपरहिट फिल्म 'कॉकटेल' का सीक्वल है, जिसने सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। इसमें शाहिद के साथ कृति सैनन और रश्मिका मंदाना नजर आएंगी।