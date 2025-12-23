शाहिद कपूर 'ओ रोमियो' से तहलका मचाने के लिए तैयार, फिल्म पर आई ये जानकारी

शूटिंग

एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग में जुटेंगे शाहिद

बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, 'ओ रोमियो' की शूटिंग का आखिरी चरण 28 दिसंबर से शुरू होगा। नए साल के जश्न के लिए ब्रेक लेने की संभावना नहीं है, क्योंकि निर्माता मुंबई में 10 दिनों की पैच शूटिंग शुरू कर सकते हैं। इस चरण में एक्शन सीक्वेंस शामिल होंगे जिसे फिल्माने के लिए शाहिद जुटेंगे। मिड-डे से बातचीत में सूत्र ने कहा, "यह टुकड़ों में शूट किया जा रहा है, जिसमें कुछ एक्शन और संवाद प्रधान दृश्य शामिल हैं।"