शाहिद कपूर 'ओ रोमियो' से तहलका मचाने के लिए तैयार, फिल्म पर आई ये जानकारी
बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर की पिछली रिलीज फिल्म 'देवा' दर्शकों का दिल जीतने में नाकामयाब रही। अब विशाल भारद्वाज के साथ उनकी जोड़ी फिर से धमाका करने के लिए तैयार है। दोनों की अगली फिल्म 'ओ रोमियो' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है जो फिलहाल अपने शूटिंग चरण में है। खुद शाहिद फिल्म के लिए उतावले हैं, और यही वजह है कि नए साल का जश्न होने के बावजूद उन्होंने शूटिंग जारी रखने का मन बनाया है।
एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग में जुटेंगे शाहिद
बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, 'ओ रोमियो' की शूटिंग का आखिरी चरण 28 दिसंबर से शुरू होगा। नए साल के जश्न के लिए ब्रेक लेने की संभावना नहीं है, क्योंकि निर्माता मुंबई में 10 दिनों की पैच शूटिंग शुरू कर सकते हैं। इस चरण में एक्शन सीक्वेंस शामिल होंगे जिसे फिल्माने के लिए शाहिद जुटेंगे। मिड-डे से बातचीत में सूत्र ने कहा, "यह टुकड़ों में शूट किया जा रहा है, जिसमें कुछ एक्शन और संवाद प्रधान दृश्य शामिल हैं।"
'ओ रोमियो' के बारे में
सूत्र ने आगे बताया कि नए साल के संक्षिप्त अवकाश के बाद, जनवरी 2026 में 8 दिनों शूटिंग के साथ प्रोडक्शन फिर से शुरू होने की उम्मीद है। निर्माताओं की कोशिश है कि फिल्म तय समय पर यानी, 13 फरवरी, 2026 को रिलीज हो जाए। हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म 'ओ रोमियो' का निर्माण नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट बैनर के तहत किया जा रहा है। इसमें तृप्ति डिमरी, रणदीप हुड्डा और नाना पाटेकर भी अहम किरदार में हैं।