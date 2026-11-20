शाहिद कपूर ने खरीदी लैंड रोवर डिफेंडर ऑक्टा, जानें कितनी है इसकी कीमत
शाहिद कपूर ने हाल ही में एक लैंड रोवर डिफेंडर ऑक्टा खरीदी है, जो आजकल खूब चर्चा में है। यह SUV लगभग 2.42 करोड़ (एक्स-शोरूम) की है और ऑन-रोड इसकी कीमत करीब 3 करोड़ तक जाती है।
शाहिद ने मुंबई एयरपोर्ट पर अपनी इस नई गाड़ी के साथ इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें साझा कीं। भारत में मिलने वाली डिफेंडर गाड़ियों में यह सबसे महंगी है।
इसका रंग साटन चेरेन्टे ग्रे है और इसमें 22 इंच के ग्लॉस-ब्लैक व्हील्स लगे हैं।
चमड़े का इंटीरियर और 626 एचपी का वी-8 इंजन
इस SUV का अंदरूनी हिस्सा भी बेहद शानदार है। इसमें बर्न सिएना और एबोनी रंग की चमड़े की सीटें लगी हैं। साथ ही, इसमें 11.4 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और सेंटर कंसोल में एक छोटा फ्रिज भी दिया गया है।
इस गाड़ी में 4.4-लीटर का ट्विन-टर्बो वी-8 इंजन लगा है, जो 626 HP की जबरदस्त पावर पैदा करता है।
यह इंजन 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है, जो इसे बिल्कुल भी आम गाड़ी नहीं रहने देता।
शाहिद के अलावा, अमिताभ बच्चन और सनी देओल जैसे कई बॉलीवुड सितारे भी इस गाड़ी के मालिक हैं।
ये है शाहिद का लग्जरी कार कलेक्शन
डिफेंडर ऑक्टा अब शाहिद के शानदार कारों के कलेक्शन का हिस्सा बन गई है।
उनके गैराज में पहले से ही मर्सिडीज-बेंज जी-क्लास, मर्सिडीज-मेबैक GLS, मर्सिडीज-मेबैक एस-क्लास, बीएमडब्ल्यू एम2 (BMW M2) और कई दूसरी महंगी गाड़ियां मौजूद हैं।
इससे साफ पता चलता है कि उन्हें महंगी और लग्जरी गाड़ियों का कितना शौक है!