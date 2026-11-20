इस SUV का अंदरूनी हिस्सा भी बेहद शानदार है। इसमें बर्न सिएना और एबोनी रंग की चमड़े की सीटें लगी हैं। साथ ही, इसमें 11.4 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और सेंटर कंसोल में एक छोटा फ्रिज भी दिया गया है।

इस गाड़ी में 4.4-लीटर का ट्विन-टर्बो वी-8 इंजन लगा है, जो 626 HP की जबरदस्त पावर पैदा करता है।

यह इंजन 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है, जो इसे बिल्कुल भी आम गाड़ी नहीं रहने देता।

शाहिद के अलावा, अमिताभ बच्चन और सनी देओल जैसे कई बॉलीवुड सितारे भी इस गाड़ी के मालिक हैं।