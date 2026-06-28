'वेलकम 2 द जंगल' से टक्कर के बावजूद 'कॉकटेल 2' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार, कमाई 120 करोड़ के पार
शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सैनन अभिनीत रोमांटिक-ड्रामा फिल्म 'कॉकटेल 2' बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। होमी अदजानिया के निर्देशन में बनी ये फिल्म बीती 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और महज 9 दिनों के भीतर ही इसने दुनियाभर में 120 करोड़ रुपये से अधिक की शानदार कमाई कर ली है। बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' जैसी बड़ी फिल्म की मौजूदगी के बावजूद 'कॉकटेल 2' का जादू बरकरार है। कड़े मुकाबले के बाद भी दर्शक इस फिल्म पर भरपूर प्यार लुटा रहे हैं, जिससे इसकी कमाई तेजी से आगे बढ़ रही है।
'कॉकटेल 2' की भारत में कमाई
भारत में फिल्म ने पहले दिन 13.5 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। ओपनिंग वीकेंड तक इसने 47.5 करोड़ रुपये का की कमाई की ली। हफ्ते के बीच में कमाई थोड़ी धीमी हुई, जो अक्सर होता है, लेकिन नौवें दिन भी फिल्म ने 4.25 करोड़ रुपये कमाए, जो आठवें दिन की कमाई के बराबर ही था। अब तक भारत में 'कॉकटेल 2' का कुल कारोबार 78.75 करोड़ रुपये हो गया है। 'कॉकटेल 2' में इस बार कलाकार बिल्कुल नए हैं। हालांकि, इस फिल्म का निर्देशन होमी अदजानिया ने ही किया है।