'ओ रोमियो' का ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम रद्द

शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' का रद्द हुआ ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम, जानिए कारण

लेखन ज्योति सिंह 03:54 pm Jan 15, 202603:54 pm

क्या है खबर?

शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की जोड़ी 'ओ रोमियो' के साथ फरवरी, 2026 में लौट रही है। इस बहुप्रतीक्षित फिल्म का टीजर पिछले हफ्ते आ चुका है और लोगों से भर-भरकर तारीफें भी हासिल कर चुका है। निर्माताओं ने खुश होकर फिल्म के ट्रेलर लॉन्च की योजना बनाई थी, जिसे खबरों के अनुसार रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि निर्माताओं ने यह कदम सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए उठाया है।