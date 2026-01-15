शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' का रद्द हुआ ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम, जानिए कारण
क्या है खबर?
शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की जोड़ी 'ओ रोमियो' के साथ फरवरी, 2026 में लौट रही है। इस बहुप्रतीक्षित फिल्म का टीजर पिछले हफ्ते आ चुका है और लोगों से भर-भरकर तारीफें भी हासिल कर चुका है। निर्माताओं ने खुश होकर फिल्म के ट्रेलर लॉन्च की योजना बनाई थी, जिसे खबरों के अनुसार रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि निर्माताओं ने यह कदम सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए उठाया है।
वजह
'ओ रोमियो' का ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम रद्द करने के पीछे ये है वजह
पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, यह फैसला उस वक्त लिया गया है, जब कुख्यात गैंगस्टर हुसैन उस्तारा की बेटी सनोबर शेख ने फिल्म निर्माताओं से एक पत्र के जरिए 2 करोड़ की फिरौती की मांग की है। CBFC में दायर एक शिकायत में, सनोबर ने दावा किया गया है कि फिल्म में गैंगस्टर को गलत तरीके से दिखाया गया है, जिससे परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने फिल्म की रिलीज रद्द करने की मांग की है।
फिल्म
फिल्म 'ओ रोमियो' के बारे में और अधिक जानकारी
फिल्म 'ओ रोमियो' के टीजर में शाहिद का हिंसक अवतार दिखाई दिया था, लेकिन इसकी कहानी का खुलासा अब तक नहीं किया गया है। साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और रोहन नरूला द्वारा लिखित इस फिल्म में, तृप्ति डिमरी, विक्रांत मैसी, दिशा पाटनी, तमन्ना भाटिया, नाना पाटेकर और फरीदा जलाल प्रमुख किरदारों में हैं। वैलेंटाइन डे से ठीक एक दिन पहले 13 फरवरी, 2026 को यह फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी।