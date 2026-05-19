फिल्म 'कॉकटेल 2' से आया दूसरा गाना, शाहिद-कृति की केमिस्ट्री जीत लेगी दिल

गाना

शाहिद और कृति पर फिल्माया गया ये नया गाना

गाने को महमूद, राघव चैतन्य और रुआ काय ने मिलकर आवाज दी है, जबकि अमिताभ भट्‌टाचार्या ने संगीत दिया है।संगीत का काम प्रीतम चक्रवर्ती ने संभाला है। गाने के दृश्य शाहिद और कृति के ऊपर फिल्माए गए हैं, और दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री देखने लायक है। जोशीले संगीत और फुल वाइब्स वाला यह गाना लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। बता दें, फिल्म का निर्देशन होमी अदजानिया ने किया है। डिंपल कपाड़िया भी फिल्म में नजर आ सकती हैं।