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फिल्म 'कॉकटेल 2' से आया दूसरा गाना, शाहिद-कृति की केमिस्ट्री जीत लेगी दिल

फिल्म 'कॉकटेल 2' से आया दूसरा गाना, शाहिद-कृति की केमिस्ट्री जीत लेगी दिल

लेखन ज्योति सिंह
May 19, 2026
03:14 pm
क्या है खबर?

'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' (2024) के बाद, शाहिद कपूर और कृति सैनन की जोड़ी फिर लौट रही है। दोनों आगामी फिल्म 'कॉकटेल 2' में नजर आएंगे, जिसमें रश्मिका मंदाना भी मुख्य किरदार में हैं। मैडॉक फिल्म्स द्वारा निर्मित यह फिल्म 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। पिछले महीने अरिजीत सिंह की आवाज में पहला गाना 'जब तलक' जारी हुआ था, जिसे जनता का बेहद प्यार मिला। अब दूसरा गाना 'माशूका' जारी किया गया है।

गाना

शाहिद और कृति पर फिल्माया गया ये नया गाना

गाने को महमूद, राघव चैतन्य और रुआ काय ने मिलकर आवाज दी है, जबकि अमिताभ भट्‌टाचार्या ने संगीत दिया है।संगीत का काम प्रीतम चक्रवर्ती ने संभाला है। गाने के दृश्य शाहिद और कृति के ऊपर फिल्माए गए हैं, और दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री देखने लायक है। जोशीले संगीत और फुल वाइब्स वाला यह गाना लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। बता दें, फिल्म का निर्देशन होमी अदजानिया ने किया है। डिंपल कपाड़िया भी फिल्म में नजर आ सकती हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए गाने का वीडियो 

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