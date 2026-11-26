'किंग' की अवधि को लेकर आया बड़ा अपडेट

'किंग' दोहराएगी शाहरुख खान का 20 साल पुराना रिकॉर्ड? सिनेमाघर में मचेगा धमाल

लेखन ज्योति सिंह 02:14 pm Nov 26, 202602:14 pm

क्या है खबर?

'किंग' के साथ शाहरुख खान की वापसी को लेकर दर्शकों के बीच जश्न का माहौल बना हुआ है। 2023 में आखिरी बार 'पठान', 'जवान' और 'डंकी' से दर्शकों का मनोरंजन करने के बाद, अभिनेता अपनी अगली एक्शन थ्रिलर लाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जैसे-जैसे फिल्म अपनी रिलीज के करीब आ रही है, इसके प्रति लोग बेताब होते जा रहे हैं। अब खबर है कि 'किंग' अपनी अवधि के जरिए शाहरुख के 20 साल पुराने इतिहास को दोहराती दिखेगी।