शाहरुख खान के जन्मदिन पर फैंस को तोहफा, 'किंग' से जारी हुआ पहला रोमांटिक गाना

लेखन ज्योति सिंह 09:22 am Nov 02, 202609:22 am

क्या है खबर?

शाहरुख खान ने अपने 61वें जन्मदिन पर फैंस को एक बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किंग' का पहला रोमांटिक गाना 'तू मिल जाए' रिलीज कर दिया है, जिसमें उनके साथ दीपिका पादुकोण भी नजर आई हैं। गाने के शुरुआत में शाहरुख कहते हैं, "मैं कातिल नहीं आशिक हूं, और निशाना मेरी माशूका।" इसके बाद दीपिका नजर आती हैं। दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री देखने लायक है। यूट्यूब पर लोग भी इस गाने को खूब पसंद कर रहे हैं।