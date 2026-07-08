'किंग' के बजट को लेकर आई बड़ी जानकारी

शाहरुख खान के करियर की सबसे महंगी फिल्म होगी 'किंग', इतने करोड़ का है बजट

लेखन ज्योति सिंह 04:06 pm Jul 08, 202604:06 pm

क्या है खबर?

शाहरुख खान की 'किंग' 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। 2023 में उन्होंने 'जवान', 'पठान' और 'डंकी' देकर एक साल के अंदर ही बाॅक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। अब 'किंग' के जरिए उनकी वापसी फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह को बढ़ा रही है। खुद शाहरुख भी फिल्म में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तभी तो इसके लिए करोड़ों रुपये का बजट तैयार हुआ है। 'किंग' उनके करियर की अब तक की सबसे महंगी फिल्म होगी।