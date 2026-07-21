जानिए शाहरुख खान और सुहाना की 'किंग' की शूटिंग कब होगी पूरी?

शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ एक बड़ा सीक्वेंस फिल्माया जाना बाकी है। इस आखिरी हिस्से की शूटिंग के लिए टीम इन दिनों US और साउथ अमेरिका में बेहतरीन लोकेशन्स की तलाश कर रही है।

अगर सबकुछ तय योजना के मुताबिक रहा, तो अगस्त 2026 में यह आखिरी शूट पूरा कर लिया जाएगा।