शाहरुख खान के जन्मदिन पर मन्नत के बाहर दुनियाभर से उमड़े प्रशंसक, वीडियो वायरल
क्या है खबर?
शाहरुख खान 60 साल के हो गए हैं, लेकिन उनके लिए उम्र सिर्फ एक नंबर है। उनके जन्मदिन पर मुंबई में उनके बंगले मन्नत के बार एक बार फिर दुनियाभर से आए उनके प्रशंसकों की भीड़ जमा हो गई। जापान समेत दुनिया के अलग-अलग कोने से आए उनके प्रशंसक हजारों की तादाद में मन्नत के बाहर इकट्ठा हुए। सोशल मीडिया पर मन्नत के बाहर सुपरस्टार का जन्मदिन मनाते हुए प्रशंसकों की झलकियां ताबड़तोड़ वायरल हो रही हैं।
जश्न
शाहरुख की फिल्मों के पोस्टर के साथ नारे लगाते दिखे प्रशंसक
कुछ फैंस अपने साथ शाहरुख की मशहूर फिल्मोंं के डायलॉग वाले पोस्टर लेकर पहुंचे तो कुछ लोग झंडे लहरा रहे थे और मन्नत के बाहर पूरे जोश में शाहरुख, शाहरुख के नारे लगा रहे थे, इस उम्मीद में कि किंग खान अपनी एक झलक दिखाएंगे। सामने आए वीडियो में साफ दिख रहा है कि फैंस खड़े होकर अपने चहिते सितारे का इंतजार कर रहे हैं।। मन्नत के बाहर सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है ताकि भीड़ को संभाला जा सके।
ट्विटर पोस्ट
शाहरुख के जापानी प्रशंसक
Japanese fans have come to Mannat all the way from Japan for SRK's Birthday ♥️ #HappyBirthdaySRK pic.twitter.com/nNgl8nwUdk— sohom (@AwaaraHoon) November 1, 2025
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
Voices filled with love for their KING! 👑❤️ Happy Birthday King fills the atmosphere as FANs wish SRK outside Mannat! ❤️— Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) November 1, 2025
HBD BIGGEST MEGASTAR EVER@iamsrk#HappyBirthdaySRK #SRKDay #KingKhan #King #SRKDay2025 #GlobalStar #SRKUniverse #ONLYONEKING #SRK pic.twitter.com/SD01yiRvgH
ट्विटर पोस्ट
मन्नत के बाहर शाहरुख के प्रशंसकों की भीड़
Fans who are reaching Mannat can gather on the sea-facing wall side— Javed (Fan) (@JoySRKian_2) November 1, 2025
Police have moved the fans away from the front of Mannat’s gate 🚨
#HappyBirthdaySRK pic.twitter.com/dyJNtEfj1l
उत्साह
प्रशंसकों के लिए त्योहार से कम नहीं शाहरुख का जन्मदिन
तस्वीरों-वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह फैंस अपने पसंदीदा हीरो के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतर आए। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी हैप्पी बर्थडे, शाहरुख। कुछ फैंस तो अपने किंग के लिए प्यार जताते हुए बड़े जोश में 'बार-बार दिन ये आए' गाना भी गा रहे थे। शाहरुख का जन्मदिन अब सिर्फ एक तारीख नहीं रह गया है, बल्कि प्रशंसकों के लिए ये एक त्योहार बन चुका है।