शाहरुख के जन्मदिन पर उमड़ी प्रशंसकों की भीड़ (तस्वीर: एक्स/@SRKUniverse)

शाहरुख खान के जन्मदिन पर मन्नत के बाहर दुनियाभर से उमड़े प्रशंसक, वीडियो वायरल

लेखन नेहा शर्मा 09:53 am Nov 02, 202509:53 am

क्या है खबर?

शाहरुख खान 60 साल के हो गए हैं, लेकिन उनके लिए उम्र सिर्फ एक नंबर है। उनके जन्मदिन पर मुंबई में उनके बंगले मन्नत के बार एक बार फिर दुनियाभर से आए उनके प्रशंसकों की भीड़ जमा हो गई। जापान समेत दुनिया के अलग-अलग कोने से आए उनके प्रशंसक हजारों की तादाद में मन्नत के बाहर इकट्ठा हुए। सोशल मीडिया पर मन्नत के बाहर सुपरस्टार का जन्मदिन मनाते हुए प्रशंसकों की झलकियां ताबड़तोड़ वायरल हो रही हैं।