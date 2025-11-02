LOADING...
शाहरुख खान के जन्मदिन पर मन्नत के बाहर दुनियाभर से उमड़े प्रशंसक, वीडियो वायरल
शाहरुख के जन्मदिन पर उमड़ी प्रशंसकों की भीड़ (तस्वीर: एक्स/@SRKUniverse)

लेखन नेहा शर्मा
Nov 02, 2025
09:53 am
क्या है खबर?

शाहरुख खान 60 साल के हो गए हैं, लेकिन उनके लिए उम्र सिर्फ एक नंबर है। उनके जन्मदिन पर मुंबई में उनके बंगले मन्नत के बार एक बार फिर दुनियाभर से आए उनके प्रशंसकों की भीड़ जमा हो गई। जापान समेत दुनिया के अलग-अलग कोने से आए उनके प्रशंसक हजारों की तादाद में मन्नत के बाहर इकट्ठा हुए। सोशल मीडिया पर मन्नत के बाहर सुपरस्टार का जन्मदिन मनाते हुए प्रशंसकों की झलकियां ताबड़तोड़ वायरल हो रही हैं।

जश्न

शाहरुख की फिल्मों के पोस्टर के साथ नारे लगाते दिखे प्रशंसक

कुछ फैंस अपने साथ शाहरुख की मशहूर फिल्मोंं के डायलॉग वाले पोस्टर लेकर पहुंचे तो कुछ लोग झंडे लहरा रहे थे और मन्नत के बाहर पूरे जोश में शाहरुख, शाहरुख के नारे लगा रहे थे, इस उम्मीद में कि किंग खान अपनी एक झलक दिखाएंगे। सामने आए वीडियो में साफ दिख रहा है कि फैंस खड़े होकर अपने चहिते सितारे का इंतजार कर रहे हैं।। मन्नत के बाहर सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है ताकि भीड़ को संभाला जा सके।

ट्विटर पोस्ट

शाहरुख के जापानी प्रशंसक

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो

ट्विटर पोस्ट

मन्नत के बाहर शाहरुख के प्रशंसकों की भीड़

उत्साह

प्रशंसकों के लिए त्योहार से कम नहीं शाहरुख का जन्मदिन

तस्वीरों-वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह फैंस अपने पसंदीदा हीरो के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतर आए। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी हैप्पी बर्थडे, शाहरुख। कुछ फैंस तो अपने किंग के लिए प्यार जताते हुए बड़े जोश में 'बार-बार दिन ये आए' गाना भी गा रहे थे। शाहरुख का जन्मदिन अब सिर्फ एक तारीख नहीं रह गया है, बल्कि प्रशंसकों के लिए ये एक त्योहार बन चुका है।