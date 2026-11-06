एड शीरन के गाने पर अटके शाहरुख खान, सुहाना की लिप-सिंकिंग देख की जमकर तारीफ

सुहाना फिल्म 'किंग' के साथ बड़े पर्दे पर कदम रखने जा रही हैं। जोया अख्तर की नेटफ्लिक्स फिल्म 'द आर्चीज' से अभिनय की शुरुआत करने के बाद, अब वह बड़े पर्दे पर अपना डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

बता दें सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी 'किंग' एक एक्शन फिल्म है, जिसमें शाहरुख और सुहाना के साथ-साथ दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, राघव जुयाल, अभय वर्मा, रानी मुखर्जी, सौरभ शुक्ला मुख्य भूमिकाओं में हैं।