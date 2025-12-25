शाहरुख खान अब साउथ में, रजनीकांत की इस 600 करोड़ी फिल्म के सीक्वल में धमाका तय
क्या है खबर?
बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान अब साउथ सिनेमा में कदम रखने जा रहे हैं। उन्हें जल्द ही साउथ की एक धांसू फिल्म के सीक्वल में सुपरस्टार रजनीकांत के साथ देखा जाएगा। फिल्म में शाहरुख की एंट्री से बेशक निर्माताओं को तगड़ा फायदा मिलने वाला है। फैंस भी इस अनोखे सहयोग को लेकर बेहद उत्साहित हैं और फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़े धमाके की उम्मीदों के साथ तैयार हो रही है।
पुष्टि
मिथुन चक्रवर्ती ने लगा दी मोहर
रजनीकांत की 'जेलर 2' से शाहरुख के जुड़ने की खबरें पहले ही तेज थीं और अब दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी इस खबर की पुष्टि कर दी है, जिसके बाद प्रशंसकों का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया है। हालांकि निर्माताओं की तरफ से ऐलान नहीं हुआ, लेकिन मिथुन ने फैंस के बीच चर्चा और उत्साह बढ़ा दिया है। 'जेलर' ने बड़े रिकॉर्ड बनाए थे और अब सीक्वल से और बड़े धमाके की की उम्मीद की जा रही है।
बयान
क्या बोले मिथुन?
मिथुन ने एक हालिया इंटरव्यू में 'जेलर 2' को लेकर उत्साह जाहिर किया। वो फिल्म में अपने साथी कलाकारों का जिक्र कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने मोहनलाल, राम्या कृष्णन और शिव राजकुमार के साथ-साथ शाहरुख का नाम भी ले लिया, जिसके बाद उनके फिल्म में शामिल होने की खबर को और तूल मिल गया। अब भले ही शाहरुख या रजनीकांत ने अब तक इस पर चुप्पी साधी हुई हो, लेकिन मिथुन दा ने इसे हवा जरूर दे दी है।
पिछली फिल्म
इस फिल्म में आखिरी बार साथ दिखे थे शाहरुख और रजनीकांत
शाहरुख और रजनीकांत ने आखिरी बार साल 2011 में फिल्म 'रा.वन' में साथ काम किया था। इस फिल्म में रजनीकांत ने अपनी हिट फिल्म 'एंथिरान' के रोबोट चिट्टी का किरदार दोबारा पर्दे पर साकार किया था। इसके बाद से दोनों सितारे किसी भी फिल्म में साथ नजर नहीं आए हैं। अब 'जेलर 2' फिर दोनों को साथ लेकर आ रही है और सोशल मीडिया पर प्रशंसक इसे लेकर उत्साह जाहिर कर रहे हैं।
कमाई
600 करोड़ के क्लब में शामिल हुई थी 'जेलर'
'जेलर' साल 2023 में आई थी। 200 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 600 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था। निर्माताओं की योजना है कि 'जेलर 2' को 14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाए। ये तारीख इसलिए चुनी जा रही है, क्योंकि इस दौरान लंबा छुट्टी वाला वीकेंड मिलता है, जिससे बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा भीड़ जुटने और मुनाफा बढ़ाने में मदद मिल सके। विद्या बालन भी इस फिल्म का हिस्सा हैं।