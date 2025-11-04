आलिया-अर्जुन नहीं, '2 स्टेट्स' के लिए ये सितारे थे पहली पसंद; 9 साल बाद हुआ खुलासा

'2 स्टेट्स' के लिए ये सितारे थे पहली पसंद

लेखन ज्योति सिंह 06:12 pm Nov 04, 202506:12 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर और आलिया भट्‌ट की फिल्म '2 स्टेट्स' 2014 में रिलीज हुई थी। कहानी दिल्ली के लड़के और साउथ की लड़की की लवस्टोरी पर बुनी गई थी, जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया था। मशहूर उपन्यासकार चेतन भगत ने खुलासा किया है कि इस फिल्म की पहली पसंद आलिया और अर्जुन नहीं, बल्कि शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा थे। उन्होंने बताया कि पहले फिल्म के लिए इन दोनों सितारों को मुख्य किरदार के लिए चुना जाना था।