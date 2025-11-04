आलिया-अर्जुन नहीं, '2 स्टेट्स' के लिए ये सितारे थे पहली पसंद; 9 साल बाद हुआ खुलासा
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म '2 स्टेट्स' 2014 में रिलीज हुई थी। कहानी दिल्ली के लड़के और साउथ की लड़की की लवस्टोरी पर बुनी गई थी, जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया था। मशहूर उपन्यासकार चेतन भगत ने खुलासा किया है कि इस फिल्म की पहली पसंद आलिया और अर्जुन नहीं, बल्कि शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा थे। उन्होंने बताया कि पहले फिल्म के लिए इन दोनों सितारों को मुख्य किरदार के लिए चुना जाना था।
बयान
उपन्यासकार ने कई साल बाद किया खुलासा
पिंकविला से बातचीत में उपन्यासकार ने कहा, "एक समय था जब विशाल भारद्वाज इसे बनाने वाले थे। एक समय था जब शाहरुख खान, सैफ अली खान और प्रियंका चोपड़ा के नामों पर चर्चा हो रही थी। मुझे लगता है कि 2 स्टेट्स सभी के नाम का आर्टिकल तो आया ही था।" उन्होंने आगे कहा, "मुझे बताया गया कि एक नया निर्देशक है, जो अर्जुन-आलिया को लेना चाहता है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन इसके बारे में बात नहीं हुई।"
कास्टिंग
कास्टिंग से खुश थे चेतन
उपन्यासकार चेतन ने यह भी कहा कि वह फिल्म की कास्टिंग से खुश थे। उनके हिसाब से यह अच्छी थी, और दोनों ने इसे बिल्कुल फ्रेश बनाया क्योंकि दोनों युवा थे। उनके मुताबिक कोई उम्रदराज सितारा होता तो इस बात की गारंट नहीं होती कि वह ऐसा काम कर पाता। बता दें कि फिल्म '2 स्टेट्स' की कहानी उपन्यासकार की नॉवेल पर आधारित थी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। फिल्म में अमृता सिंह भी अहम किरदार में थीं।