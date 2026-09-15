शाहरुख खान ने बताया 'धुरंधर' को शानदार, जानिए और क्या बोले?

आदित्य धर के निर्देशन में बनी और रणवीर सिंह अभिनीत 'धुरंधर' सीरीज ने अब इतिहास रच दिया है। यह दुनिया भर में 3,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली भारत की पहली फ्रैंचाइजी बन गई है।

अकेले 'धुरंधर 2' ने ही दुनिया भर में 1,813 करोड़ रुपये की कमाई की है। खास बात यह है कि इसमें खाड़ी देशों या चीन से मिली कमाई शामिल नहीं है।

यह 'दंगल' के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। अगर तुलना करें तो, 'बाहुबली' ने 2,438 करोड़ रुपये और 'पुष्पा' ने 2,092.20 करोड़ रुपये की कमाई की है।