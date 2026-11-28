शाहरुख ने बताया, "मेरा मानना ​​है कि हर नाम का अपना एक ऑरा होना चाहिए। इसका मतलब है हर नाम के साथ अपने दिल में एक तरह का संगीत बसा लेना। जब मैं आर्यन का नाम रख रहा था तो मैंने सोचा कि क्या नाम रखा जाए। क्या हम राहिल, साहिल या राहुल जैसा कोई नाम रखें। हालांकि, मुझे लगा कि हमें उसका नाम 'आर्यन' रखना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे एक ऐसा संगीत होगा, जो एक खास ऑरा तैयार करेगा।"