रजनीकांत की 'जेलर 2' में शाहरुख खान करेंगे कैमियो?

जेलर 2

क्या 'जेलर 2' में नजर आएंगे शाहरुख?

ई-टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, निर्माता 'जेलर 2' के पैमाने को बढ़ाने के लिए हिंदी सुपरस्टार पर नजरें गड़ाए बैठी है और फिल्म में उनका कैमियो हो सकता है। दावा है कि फिल्म में शाहरुख के हिस्से की शूटिंग के लिए अस्थायी रूप से मार्च, 2026 निर्धारित किया गया है। हालांकि, इन अटकलों पर टीम की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। रजनीकांत की फिल्म 'कुली' में आमिर खान कैमियो भूमिका में नजर आए थे।