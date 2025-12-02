रजनीकांत की 'जेलर 2' में शाहरुख खान करेंगे कैमियो?
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने 'टाइगर 3' और 'ब्रह्मास्त्र' जैसी कई फिल्मों में कैमियो किया है। सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है कि अभिनेता अब दक्षिण सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' में कैमियो करते दिखाई दे सकते हैं। इन अटकलों के आने से प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। 'जेलर 2' 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जेलर' की सीक्वल है, जिसका निर्देशन नेल्सन दिलीप कुमार कर रहे हैं।
जेलर 2
क्या 'जेलर 2' में नजर आएंगे शाहरुख?
ई-टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, निर्माता 'जेलर 2' के पैमाने को बढ़ाने के लिए हिंदी सुपरस्टार पर नजरें गड़ाए बैठी है और फिल्म में उनका कैमियो हो सकता है। दावा है कि फिल्म में शाहरुख के हिस्से की शूटिंग के लिए अस्थायी रूप से मार्च, 2026 निर्धारित किया गया है। हालांकि, इन अटकलों पर टीम की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। रजनीकांत की फिल्म 'कुली' में आमिर खान कैमियो भूमिका में नजर आए थे।
शाहरुख
'किंग' में व्यस्त चल रहे हैं शाहरुख
'जेलर 2' में शाहरुख का कैमियो होगा या नहीं, यह तो आधिकारिक नहीं हुआ है, लेकिन प्रशंसक इस खबर के बाहर आने से काफी खुश हैं। इससे पहले शाहरुख से कथित तौर पर रजनीकांत की 'कुली' के लिए संपर्क किया गया था। हालांकि, कथित तौर पर उन्होंने अज्ञात कारणों से इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। फिलहाल, शाहरुख अपनी आगामी एक्शन फिल्म 'किंग' में व्यस्त चल रहे हैं जो 2026 में रिलीज हो सकती है।