शरद ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1994 की फिल्म 'मेरा प्यारा भारत' से की थी। उन्हें साल 1995 में महेश भट्ट के टीवी शो 'स्वाभिमान' से खास पहचान मिली, जिसके बाद वो साइकोलॉजिकल थ्रिलर 'दस्तक' में दिखे।

साल 2000 में उन्होंने शाहरुख-ऐश्वर्या राय के साथ मंसूर खान की फिल्म 'जोश' में काम किया। वे 'लक्ष्य', 'वांटेड', 'जय हो' और 'ये है जलवा' जैसी फिल्मों का हिस्सा रहे। वो आखिरी बार साल 2019 की फिल्म 'कैबरे' में नजर आए थे।