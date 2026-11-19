दुनिया के 100 महान फिल्म सितारों में शाहरुख खान

शाहरुख खान ने रचा इतिहास, दुनिया के 100 महान सितारों में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय

लेखन नेहा शर्मा 10:07 am Nov 19, 202610:07 am

क्या है खबर?

सुपरस्टार शाहरुख खान ने एक बार फिर भारत का नाम दुनियाभर में रोशन किया है। उन्हें अमेरिकी की लोकप्रिय मैगजीन 'वैराइटी' की दुनिया के 100 महान फिल्म सितारों की सूची में जगह मिली है। इस सूची में शाहरुख अकेले भारतीय अभिनेता हैं। उनके साथ मर्लिन मुनरो, मेरिल स्ट्रीप, चार्ली चैपलिन, टॉम क्रूज और लियोनार्डो डिकैप्रियो जैसे बड़े कलाकारों के नाम भी शामिल हैं। ये सम्मान शाहरुख के लंबे फिल्मी सफर और दुनियाभर में उनके चाहनेवालों की पहचान को दिखाता है।