शाहरुख खान ने किंग में अरिजीत सिंह के गाने को किया कन्फर्म, कही ये बात

सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही 'किंग' फिल्म में शाहरुख एक अनुभवी हत्यारे का किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म में पहली बार उनकी बेटी सुहाना खान भी उनके साथ स्क्रीन साझा करेंगी।

फिल्म में दीपिका पादुकोण और अभिषेक बच्चन भी अहम किरदारों में दिखाई देंगे। शूटिंग में आई कुछ अड़चनों को दूर करने के बाद, यह फिल्म इस साल क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रिलीज होने के लिए तैयार है।