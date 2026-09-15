शाहरुख खान ने किंग में अरिजीत सिंह के गाने को किया कन्फर्म, कही ये बात
मनोरंजन
शाहरुख खान ने अभी-अभी इस बात की पुष्टि की है कि उनकी आने वाली फिल्म 'किंग' में अरिजीत सिंह गाना गाएंगे।
एक्स पर 'आस्क SRK' के दौरान, शाहरुख ने अरिजीत को 'परफेक्शनिस्ट' बताया। उन्होंने यह भी बताया कि अरिजीत इन दिनों गाने पर काम कर रहे हैं।
शाहरुख ने फैंस को यह भरोसा भी दिलाया कि फिल्म की रिलीज डेट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
'किंग' में बेटी सुहाना संग दिखेंगे शाहरुख
सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही 'किंग' फिल्म में शाहरुख एक अनुभवी हत्यारे का किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म में पहली बार उनकी बेटी सुहाना खान भी उनके साथ स्क्रीन साझा करेंगी।
फिल्म में दीपिका पादुकोण और अभिषेक बच्चन भी अहम किरदारों में दिखाई देंगे। शूटिंग में आई कुछ अड़चनों को दूर करने के बाद, यह फिल्म इस साल क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रिलीज होने के लिए तैयार है।