शाहरुख खान के साथ 'जवान' बना चुके निर्देशक एटली ने सुनाई खुशखबरी, झूम उठे फैंस

लेखन ज्योति सिंह 01:24 pm Jan 20, 202601:24 pm

क्या है खबर?

शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' के निर्देशक एटली ने पत्नी प्रिया संग मिलकर एक खुशखबरी साझा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर घोषणा की है कि वह अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। इसके बाद से सितारे और फैंस उन्हें बधाई देते नहीं थक रहे। एटली और प्रिया ने जनवरी, 2023 में अपने पहले बच्चे के रूप में बेटे, मीर का स्वागत किया था। 3 साल के बाद यह जोड़ा दूसरी बार माता-पिता बनने के लिए तैयार है।