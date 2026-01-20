शाहरुख खान के साथ 'जवान' बना चुके निर्देशक एटली ने सुनाई खुशखबरी, झूम उठे फैंस
क्या है खबर?
शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' के निर्देशक एटली ने पत्नी प्रिया संग मिलकर एक खुशखबरी साझा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर घोषणा की है कि वह अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। इसके बाद से सितारे और फैंस उन्हें बधाई देते नहीं थक रहे। एटली और प्रिया ने जनवरी, 2023 में अपने पहले बच्चे के रूप में बेटे, मीर का स्वागत किया था। 3 साल के बाद यह जोड़ा दूसरी बार माता-पिता बनने के लिए तैयार है।
पोस्ट
प्रिया ने बेबी बंप दिखाते हुए पति और बेटे के साथ तस्वीर साझा की
प्रिया ने मैटरनिटी की कुछ तस्वीरें साझा की हैं। वह पहली तस्वीर में अपना बेबी बंप दिखा रही हैं जिसमें उनके साथ पति एटली और बेटा मीर भी मौजूद है। अन्य तस्वीरों में एटली और प्रिया को पोज देते देखा जा सकता है। उन्होंने कैप्शन दिया, 'हमारे घर में एक नए सदस्य के आने से और भी खुशनुमा माहौल बनने वाला है! आप सभी के आशीर्वाद, प्यार और प्रार्थनाओं की हमें बहुत जरूरत है।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Our home is about to get even cozier with the addition of our newest member!— atlee (@Atlee_dir) January 20, 2026
Yes ! We are pregnant again ❤️
Need all your blessings , love and prayers 🥰
With love
Atlee , Priya , Meer , Becky , Yuki , chocki , Coffee and Goofy ❤️⭐️ pic.twitter.com/10ThlH3TK8
बधाई
एटली और प्रिया को फिल्मी सितारों ने दी बधाई
एटली और प्रिया को दोबारा से माता-पिता बनने के लिए फिल्मी सितारे भी बधाई दे रहे हैं। सामंथा रुथ प्रभु ने लिखा, 'बहुत ही खूबसूरत। मेरी प्यारी मां को बधाई।' कीर्ति सुरेश लिखती हैं, 'बधाई हो मेरे प्यारे। नाइक और केनी की ओर से ढेर सारा प्यार।' जाह्नवी कपूर ने लाल दिल वाले इमोजी के साथ लिखा, 'बेस्ट बेस्ट बेस्ट।' एटली और प्रिया ने 2014 में शादी की थी। इससे पहले दोनों ने 8 साल एक-दूसरे को डेट किया था।