'जेलर 2' में बड़ा उलटफेर, शाहरुख खान की जगह अब इस अभिनेता की होगी एंट्री मनोरंजन May 29, 2026

शाहरुख खान को अपनी फिल्म 'किंग' के व्यस्त शेड्यूल की वजह से रजनीकांत की बहुप्रतीक्षित 'जेलर 2' में कैमियो छोड़ना पड़ा है।

अब मेकर्स ने उनकी जगह ऋतिक रोशन से संपर्क साधा है। नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बन रही 'जेलर 2' पहली फिल्म की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद की कड़ी है। इस फिल्म की अभी से खूब चर्चा होने लगी है।