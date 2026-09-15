शाहरुख खान ने 'किंग' की रिलीज की तारीख का किया ऐलान

सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही 'किंग' में दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन और सुहाना खान मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी।

शाहरुख ने बताया कि शूटिंग के दौरान कई मुश्किलें आईं (उन्होंने कुछ चोटें भी झेलीं), लेकिन अब सब कुछ वापस ट्रैक पर है और फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है।

एक्शन और गानों से भरपूर यह फिल्म 'डंकी' के बाद शाहरुख को फिर से बड़े पर्दे पर दमदार वापसी कराएगी।