मन्नत के बाहर जश्न, 'किंग' का बड़ा सरप्राइज

शाहरुख खान के जन्मदिन पर 'किंग' का बड़ा धमाका, मन्नत के बाहर जश्न की खास तैयारी

लेखन नेहा शर्मा 02:31 pm Nov 01, 202602:31 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार शाहरुख खान के 61वें जन्मदिन को लेकर प्रशंसकों के बीच उत्साह बढ़ गया है। इस खास मौके पर उनकी आने वाली फिल्म 'किंग' से जुड़ी एक खास झलक 2 नवंबर की आधी रात को जारी होने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का ये नया अपडेट शाहरुख के जन्मदिन के साथ जारी किया जाएगा। हालांकि, निर्माताओं ने अभी ये साफ नहीं किया है कि यह फिल्म का टीजर होगा, गाना या कोई दूसरा प्रमोशनल वीडियो।