शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ की बढ़ी मुश्किलें, विमल के विज्ञापन पर FDA का कड़ा एक्शन
मशहूर बॉलीवुड सितारे शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) की जांच के घेरे में हैं। तीनों पर विमल इलायची के एक विज्ञापन में काम करने का आरोप है। FDA का कहना है कि ये विज्ञापन प्रतिबंधित विमल पान मसाला को बढ़ावा देने का एक छिपा हुआ तरीका हो सकता है। 2 अभिनेताओं से बात करने के बाद अब FDA इस मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर फैसला करेगा।
विमल इलायची विज्ञापन पर FDA की सख्ती
FDA ने तीनों अभिनेताओं को विज्ञापन से जुड़े प्रचार को रोकने और सोशल मीडिया से इसे हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्हें 15 दिनों के अंदर लिखित जवाब और जरूरी दस्तावेज जमा करने को कहा गया है। FDA ने खाद्य सुरक्षा कानून की धारा 53 का भी हवाला दिया है, जिसके तहत भ्रामक खाद्य विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अजय देवगन लंबे समय से विमल से जुड़े हैं, जबकि बाद में शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ भी इस अभियान का हिस्सा बने।