आमिर खान से बड़े परफेक्शनिस्ट हैं गोविंदा

शगुफ्ता अली का खुलासा- आमिर से भी बड़े परफेक्शनिस्ट हैं गोविंदा, 25-25 बार रिहर्सल करते हैं

लेखन नेहा शर्मा 03:21 pm Jul 26, 202603:21 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड में गोविंदा की अदाकारी और कॉमिक टाइमिंग का हर कोई मुरीद रहा है, लेकिन सेट पर उनकी देर से आने की आदत भी अक्सर चर्चा का विषय बनती रही है। अब अभिनेत्री शगुफ्ता अली ने साथ एक बातचीत में गोविंदा संग काम करने के अपने अनुभवों को साझा किया है। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि सेट पर गोविंदा के लेट आने की इसी आदत से दिग्गज अभिनेता कादर खान अक्सर काफी चिढ़ जाया करते थे।