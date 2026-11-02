शफक नाज ने ट्रॉल्स को दिया जवाब

शफक नाज का करवा चौथ मनाने पर ट्रॉल्स को करारा जवाब, बोलीं- धर्म सम्मान सिखाता है

लेखन सयाली 06:14 pm Nov 02, 202606:14 pm

क्या है खबर?

टेलीविजन जगत की जानी-मानी अभिनेत्री शफक नाज ने हाल ही में करवा चौथ मनाया और उसकी खूबसूरत तस्वीरें साझा कीं। हालांकि, इसके चलते लोगों ने उनकी जमकर आलोचना की और उनके धर्म पर कई सवाल खड़े किए। अब इस पर अभिनेत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और ट्रॉल्स को आड़े हाथों लेते हुए करारा जवाब दिया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या सिंदूर लगाने से धर्म बदल जाता है। साथ ही शफक ने अनादर और आलोचना पर निराशा भी जताई।