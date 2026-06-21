शफाक नाज़ ने पति संग साझा की रोमांटिक तस्वीरें

अभिनेत्री शफाक नाज ने डेढ़ साल बाद किया शादी का ऐलान, पति संग साझा की तस्वीरें

लेखन ज्योति सिंह 06:21 pm Jun 21, 202606:21 pm

क्या है खबर?

टीवी जगत की जानी-मानी अभिनेत्री शफाक नाज ने शादी का ऐलान करके फैंस को चौंका दिया। उन्होंने लंबे समय से अपने बॉयफ्रेंड रहे जीशान के साथ 2024 में चुपचाप शादी कर ली थी, जिसका ऐलान उन्होंने अब जाकर इंस्टाग्राम पर किया है। यही नहीं, अभिनेत्री ने पति के साथ समंदर किनारे से कुछ रोमांटिक तस्वीरें भी साझा की हैं। शफाक की पोस्ट देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोग उस पर अपना प्यार लुटा रहे हैं।