बीमार शबाना आजमी का हौसला बुलंद

शबाना आजमी बीमार होने के बावजूद प्रदर्शनकारियों के साथ डटीं, ले रहीं पल-पल का अपडेट

लेखन नेहा शर्मा 04:31 pm Jul 25, 202604:31 pm

क्या है खबर?

छात्र आंदोलनों में लगातार सक्रिय रहने वाली दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी स्वाइन फ्लू (H1N1) की चपेट में आ गई हैं। 102 डिग्री तेज बुखार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें 5 दिनों के लिए आइसोलेशन और पूरी तरह से बेड रेस्ट की सलाह दी है। मुंबई में होने वाले प्रदर्शन से दूर रहने के बावजूद शबाना ने सोशल मीडिया पर बताया है कि वो आइसोलेशन में रहते हुए भी जमीनी स्तर पर छात्रों से हर अपडेट ले रही हैं।