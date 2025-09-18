शबाना आजमी की ब्लॉकबस्टर फिल्म, जिसमें अमिताभ बच्चन का कारनामा देख हक्के-बक्के रह गए थे निर्देशक

दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी ने अब तक कई शानदार फिल्मों में काम किया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के 5 पुरस्कार जीतने वाली शबाना आज भी सिनेमा में सक्रिय हैं। शबाना 75 साल की हो गई हैं। आज हम आपको 48 साल पहले आई उनकी फिल्म 'अमर अकबर एंथॉनी' के बारे में बता रहे हैं, जिसने बॉक्स ऑफिस पर पैसों के ढेर लगा दिए थे, वहीं अमिताभ बच्चन ने एक ऐसा काम किया था कि निर्देशक भी तारीफ करते नहीं थके थे।

फिल्म 3 हीरो वाली फिल्म से लग गई थी निर्माताओं की लॉटरी साल 1977 में आई फिल्म 'अमर अकबर एंथॉनी' में विनोद खन्ना एक बेहद गंभीर भूमिका में नजर आए थे। हालांकि, ये वो दौर था, जब उनकी छवि एक एक्शन हीरो के रूप में बनी हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ और ऋषि कपूर ने भी अहम भूमिका निभाई थी। 3 हीरो वाली इस ब्लॉकबस्टर फिल्म से निर्माताओं की भी लॉटरी निकल पड़ी थी। नीतू कपूर, परवीन बाबी और शबाना आजमी ने भी फिल्म में अहम भूमिका निभाई थी।

सीन अमिताभ का वो लाजवाब सीन कादर खान की लिखी 'अमर अकबर एंथोनी' के एक सीन के दौरान अमिताभ ने कुछ ऐसा किया कि निर्देशक मनमोहन देसाई हैरान रह गए थे। इस सीन की शूटिंग का दिलचस्प किस्सा शबाना ने बताया था। सीन में पिटाई होने के बाद अमिताभ शराब पीकर आईने के सामने खड़े होकर कुछ इस अंदाज में खुद से बात करते हैं कि फिल्म देखते ही हंसी छूट जाती है। इस सीन की गिनती हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े दृश्यों में होती है।

कमाल अमिताभ ने निर्देशक के बिना शूट कर लिया इतना बड़ा सीन दरअसल, फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ और निर्देशक दोनों बड़े व्यस्त थे। दर्शकों को गुदगुदाने वाले इतने बड़े सीन को बिना फिल्ममेकर के अमिताभ ने शूट कर लिया गया था। ये देख कर निर्देशक अचंभित थे और लगभग 1 महीने बाद जब उन्हें फाइनल वर्जन प्रिंट देखने को मिला तो वो अमिताभ की परफॉर्मेंस से बहुत खुश हुए। उन्होंने प्यार से कहा, "लल्ला.. आप जब तक ना नहीं कह देते, मेरी हर फिल्म में काम करने जा रहे हैं।"

किस्सा विनोद खन्ना की जिद पर शबाना को मिली थी ये फिल्म शायद आप इस बात से भी वाकिफ न हों कि ये फिल्म शबाना को सुपरस्टार विनोद खन्ना की जिद पर मिली थी। फिल्म में अमिताभ और ऋषि कपूर के साथ तो हीरोइनें थीं, लेकिन मनमोहन ने विनोद खन्ना के साथ किसी भी हीरोइन को नहीं लिया था। ये बात जब विनोद को पता चली तो वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने निर्देशक की एक ना सुनी। बाद में उनकी जिद पर ही फिल्म में उनके साथ शबाना को लिया गया था।