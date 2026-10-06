'बिग बॉस 20' में स्काउट ओपी ने लव गिल को दिया 'इशारों-इशारों' में दिल, काशवी के फैंस हुए आगबबूला
'बिग बॉस 20' के हालिया एपिसोड में स्काउट ने सबको तब हैरान कर दिया, जब उन्होंने अपनी साथी कंटेस्टेंट लव गिल के लिए अपनी भावनाओं का इशारा किया।
यंग DSA के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया और कहा, "बहन से पहले दोस्त होता है ना आदमी।" इस बात पर लोग चर्चा करने लगे, खासकर इसलिए क्योंकि घर के बाहर उनके पहले से किसी रिश्ते में होने की खबरें हैं।
फैंस कर रहे हैं स्काउट की आलोचना
फैंस ने ऑनलाइन स्काउट की खूब आलोचना की थी। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने काशवी हिरानंदानी को चोट पहुंचाई होगी, जो एक गेमिंग क्रिएटर हैं और जिनके साथ उनके रिश्ते में होने की खबरें हैं।
लव के साथ उनके रिश्ते की चर्चा ने इस सीजन में ड्रामा और बढ़ा दिया है। अगर आप सारे ट्विस्ट देखना चाहते हैं, तो 'बिग बॉस 20' रोजाना रात 9 बजे जियो हॉटस्टार पर और रात 10:30 बजे कलर्स TV पर प्रसारित होता है।