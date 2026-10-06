'बिग बॉस 20' में स्काउट ओपी ने लव गिल को दिया 'इशारों-इशारों' में दिल, काशवी के फैंस हुए आगबबूला

फैंस ने ऑनलाइन स्काउट की खूब आलोचना की थी। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने काशवी हिरानंदानी को चोट पहुंचाई होगी, जो एक गेमिंग क्रिएटर हैं और जिनके साथ उनके रिश्ते में होने की खबरें हैं।

लव के साथ उनके रिश्ते की चर्चा ने इस सीजन में ड्रामा और बढ़ा दिया है। अगर आप सारे ट्विस्ट देखना चाहते हैं, तो 'बिग बॉस 20' रोजाना रात 9 बजे जियो हॉटस्टार पर और रात 10:30 बजे कलर्स TV पर प्रसारित होता है।