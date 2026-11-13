स्काउटओपी के परिवार ने जारी किया कड़ा बयान

'बिग बॉस 20' के निर्माताओं पर भड़का स्काउट का परिवार, गलत छवि दिखाने का आरोप

लेखन ज्योति सिंह 10:32 am Nov 13, 202610:32 am

क्या है खबर?

सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' में स्काउटओपी विवादित प्रतियोगी में से एक बन गए हैं। हालिया एपिसोड में दिखाया था कि एक वाक्या के चलते लव गिल उनसे नाराज हो गई हैं। अब नए प्रोमो में दिखाया गया है कि स्काउट परेशान होकर गार्डन एरिया में एक पेड़ से कूदने की कोशिश करते हैं। उन्हें अपना सिर मुंडवाते दिखाया जाता है और बैकग्राउंड में 'बेखयाली' गाना बजता है। अब उनका परिवार प्रोमो के लिए मेकर्स पर भड़का है।