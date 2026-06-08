स्कॉट पेलि का CBS पर बड़ा हमला, संपादक पर लगाए ये गंभीर आरोप मनोरंजन Jun 08, 2026

CBS के जाने-माने पत्रकार स्कॉट पेलि ने 2 जून को '60 मिनट्स' से अचानक निकाले जाने पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने अपनी पूरी टीम की अचानक हुई बर्खास्तगी को 'ब्लैक थर्सडे नरसंहार' करार दिया।

यह सब तब हुआ जब कुछ ही दिन पहले उनकी टीम ने 2 एमी पुरस्कार जीते थे। स्कॉट का कहना है कि CBS के वरिष्ठ अधिकारियों, जिनमें मुख्य संपादक बारी वाइस भी शामिल थीं, ने उन्हें कोई ठोस वजह नहीं बताई।

उन्हें सिर्फ इतना कह दिया गया कि अब उनके लिए कंपनी में कोई जगह नहीं है। इस फैसले ने स्कॉट और उनके साथियों को गहरी उलझन में डाल दिया और वे सोच रहे हैं कि CBS न्यूज अब किस दिशा में जा रहा है।