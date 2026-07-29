'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी, ओडिशा सरकार की याचिका खारिज

दरअसल, 15 जुलाई को ओडिशा हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई थी, क्योंकि एक जनहित याचिका (PIL) में तर्क दिया गया था कि 'महाप्रभु जगन्नाथ' 'स्कंद पुराण' के अनुसार नहीं बनी है।

याचिका में आपत्ति जताई गई थी कि भगवान जगन्नाथ को एनिमेटेड या कार्टून रूप में चित्रित करना श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आवेदनों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि न्यायपालिका ऐसे रचनात्मक निर्णयों पर फैसला नहीं देगी।