'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज में फंस पेंच

फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज पर लगी रोक, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में निर्माता

लेखन ज्योति सिंह 01:28 pm Jul 16, 202601:28 pm

क्या है खबर?

भगवान जगन्नाथ के जीवन पर आधारित एनिमेटेड फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' का ट्रेलर पिछले महीने जारी हुआ था। फिल्म 17 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होनी थी, लेकिन ओडिशा हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। कोर्ट का ये फैसला एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें तर्क दिया गया कि फिल्म 'स्कंद पुराण' के अनुसार नहीं बनी है। आरोप है कि फिल्म के कुछ हिस्सों से श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं।