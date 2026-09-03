सायनी गुप्ता ने इस पर 9 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा किया दायर, जानें पूरा मामला

विनीता का आरोप है कि 'असमानी' ने उनके काम से एक बूढ़ी महिला और एक विंटेज कार जैसे कई तत्व लिए हैं। वहीं, सयानी का कहना है कि ये तो ऐसे आम विषय हैं, जिनका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है।

इस विवाद के कारण 'असमानी' को भारतीय फिल्म उत्सव न्यूजीलैंड से हटा दिया गया। अब सयानी मुआवजे के साथ-साथ बिना शर्त माफी और सार्वजनिक रूप से लगाए गए आरोपों का खंडन चाहती हैं।

साथ ही, उन्होंने ऑनलाइन मौजूद मानहानिकारक पोस्ट और लेख हटाने की भी मांग की है। उनका कहना है कि इन दावों से उनके करियर और प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान हुआ है।