अमरीश पुरी क्यों नहीं रखते थे निजी स्टाफ? सौरभ शुक्ला ने सुनाया अभिनेता से जुड़ा किस्सा

लेखन ज्योति सिंह
Oct 13, 2025
07:07 pm
'जॉली LLB', 'रेड' और 'सत्या' जैसी तमाम फिल्मों में अपने अभिनय का हुनर दिखा चुके सौरभ शुक्ला अपने हालिया इंटरव्यू को लेकर खबरों की दुनिया में छाए हुए हैं। इस बातचीत के दौरान उन्होंने दिवंगत अभिनेता अमरीश पुरी से जुड़ा यादगार किस्सा सुनाया। सौरभ ने याद किया कि कैसे दिवंगत अभिनेता शांत और सादगी से भरी जिंदगी जीना पसंद करते थे। उन्हें दिखावा या फालतू पैसे खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं था। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा।

मेकअप मैन रखते थे दिवंगत अभिनेता

सौरभ ने बातचीत में बताया कि अमरीश उन सितारों में से नहीं थे, जैसा लोग बड़े सितारों से उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा, "एक बार मैंने अमरीश साहब से पूछा कि वह इतना कम स्टाफ क्यों रखते हैं? उन्होंने हंसते हुए कहा- मैं पागल हूं क्या, जो पैसे मैं मेहनत से कमाता हूं; बांटता रहूं स्टाफ में।" अभिनेता ने बताया कि अमरीश के पास सिर्फ एक मेकअप मैन हुआ करता था। अमरीश अपनी कार भी खुद चलाना पसंद करते थे।

हीरो से एक रुपये ज्यादा लेते थे फीस

सौरभ ने आगे खुलासा करते हुए कहा, "वाे ऐसे थे कि अपनी फिल्मों में मुख्य अभिनेता से एक रुपये ज्यादा फीस लेते थे, जो उनके आत्म-सम्मान और काम के प्रति दृढ़ता की निशानी थी।" बता दें कि अनिल कपूर की फिल्म 'नायक: द रियल हीरो' में अमरीश के साथ सौरभ अहम किरदार में नजर आए थे। फिल्म में रानी मुखर्जी मुख्य अभिनेत्री के तौर पर नजर आई थीं। ये फिल्म साल, 2001 में रिलीज हुई थी।

