अमरीश पुरी क्यों नहीं रखते थे निजी स्टाफ? सौरभ शुक्ला ने सुनाया अभिनेता से जुड़ा किस्सा

लेखन ज्योति सिंह 07:07 pm Oct 13, 202507:07 pm

क्या है खबर?

'जॉली LLB', 'रेड' और 'सत्या' जैसी तमाम फिल्मों में अपने अभिनय का हुनर दिखा चुके सौरभ शुक्ला अपने हालिया इंटरव्यू को लेकर खबरों की दुनिया में छाए हुए हैं। इस बातचीत के दौरान उन्होंने दिवंगत अभिनेता अमरीश पुरी से जुड़ा यादगार किस्सा सुनाया। सौरभ ने याद किया कि कैसे दिवंगत अभिनेता शांत और सादगी से भरी जिंदगी जीना पसंद करते थे। उन्हें दिखावा या फालतू पैसे खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं था। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा।