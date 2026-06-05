किस OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं बाबू विजय की फिल्म 'सत्तेंद्रु मारुधु वानाईलाई'?

क्या है इस फिल्म की कहानी?

यह फिल्म एक मंत्री की बेटी और एक अनाथ लड़के की कहानी है, जो साथ भागकर नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पैसों की दिक्कतें और पीछा करते दुश्मन लगातार उनके रिश्ते की आजमाइश करते हैं।

योगी बाबू, सत्यन शिवकुमार और आदित्य कथिर भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं।

जो लोग रोमांस के साथ थोड़ा रोमांच और ड्रामा देखना पसंद करते हैं, उनके लिए यह फिल्म खूब पसंद आ सकती है।