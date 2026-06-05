किस OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं बाबू विजय की फिल्म 'सत्तेंद्रु मारुधु वानाईलाई'?
मनोरंजन
क्या आप कोई नई रोमांटिक थ्रिलर फिल्म देखना चाहते हैं? बाबू विजय के निर्देशन में बनी 'सत्तेंद्रु मारुधु वानाईलाई' अब प्राइम वीडियो और अहा तमिल पर स्ट्रीम हो रही है।
15 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद, दर्शक इसे घर बैठे देख सकते हैं। इस फिल्म में जय संपत और मीनाक्षी गोविंदराजन मुख्य किरदारों में हैं।
कहानी प्यार, सस्पेंस और असल जिंदगी की चुनौतियों का एक अनोखा मेल है।
क्या है इस फिल्म की कहानी?
यह फिल्म एक मंत्री की बेटी और एक अनाथ लड़के की कहानी है, जो साथ भागकर नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पैसों की दिक्कतें और पीछा करते दुश्मन लगातार उनके रिश्ते की आजमाइश करते हैं।
योगी बाबू, सत्यन शिवकुमार और आदित्य कथिर भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं।
जो लोग रोमांस के साथ थोड़ा रोमांच और ड्रामा देखना पसंद करते हैं, उनके लिए यह फिल्म खूब पसंद आ सकती है।