'सतलुज' पर बवाल, ZEE5 से हटी फिल्म पर निर्देशक का पलटवार; अब हाईकोर्ट में याचिका दायर

निर्देशक हनी त्रेहान अपनी फिल्म 'सतलुज' का बचाव कर रहे हैं। फिल्म को रिलीज होने के महज 2 दिन बाद ही ZEE5 से हटा दिया गया था।

दरअसल, कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि यह फिल्म समाज में अशांति फैला सकती है। हनी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बेबुनियाद बताया है।

उन्होंने कहा कि उनकी फिल्म उन लोगों के जख्मों पर मरहम का काम करती है, जिन्होंने बहुत पीड़ा झेली है।

उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब में जब फिल्म की स्क्रीनिंग की गई थी, तो हिंदू और सिख समुदाय के लोग शांति से एक साथ मिलकर फिल्म देखने आए थे।