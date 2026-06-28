'लापता लेडीज' के अभिनेता सत्येंद्र सोनी के समर्थन में उतरा AICWA, फिल्ममेकर के खिलाफ जांच की मांग मनोरंजन Jun 28, 2026

फिल्म 'लापता लेडीज' से मशहूर हुए अभिनेता सत्येंद्र सोनी ने निर्देशक पुष्पेंद्र सिंह पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) भी उनके समर्थन में उतर आया है। सत्येंद्र का कहना है कि मध्य प्रदेश में फिल्म 'पेड पालखी' की शूटिंग के दौरान जब उन्होंने अपनी बाकी बची पेमेंट मांगी, तो डायरेक्टर ने उन्हें धमकी दे डाली। सत्येंद्र के मुताबिक, उन्हें 10 दिन के काम के लिए बुलाया गया था, लेकिन 8 दिन बाद पैसे मांगते ही उन्हें काम से निकाल दिया गया। यही नहीं निर्देशक ने उन्हें और उनके साथियों को 10 मिनट के अंदर होटल खाली करने को कहा और धमकी दी कि अगर ऐसा नहीं किया तो वो उन्हें मार देंगे।