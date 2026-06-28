'लापता लेडीज' के अभिनेता पर हमला, पैसे मांगने पर फिल्ममेकर पुष्पेंद्र सिंह ने सेट पर पीटा; साथी को भी नहीं बख्शा

सोनी ने लगाया ये आरोप

सतेन्द्र सोनी ने आरोप लगाया कि फिल्ममेकर पुष्येंद्र सिंह ने उन्हें धमकी देते हुए कहा, "मुझे होटल में मत दिखना।" इसके बाद सिंह और उनकी पत्नी प्रगति चौहान ने कार से सतेन्द्र और उनके 2 साथियों का पीछा किया। सोनी का दावा है कि रास्ते में उन दोनों ने उन्हें रोककर उनके साथ मारपीट की, जिसमें बीच-बचाव करने आया उनका एक साथी भी घायल हो गया। अभिनेता ने उन अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया है, जिन्होंने उनकी और उनकी टीम की मुंबई सुरक्षित वापसी में मदद की।