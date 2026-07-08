दिलजीत दोसांझ की इन फिल्मों ने खड़ा किया विवाद

'सतलुज' से पहले भी विवादों के जाल में फंस चुकीं दिलजीत दोसांझ की ये फिल्में

लेखन नेहा शर्मा 03:06 pm Jul 08, 202603:06 pm

क्या है खबर?

दिलजीत दोसांझ पिछले कुछ दिनों से फिल्म 'सतलुज' को लेकर सुर्खियों में हैं। उनकी ये फिल्म रिलीज के 48 घंटे बाद ही भारत में OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 से हटा दी गई। भले ही आज 'सतलुज' जैसी फिल्मों को लेकर चर्चा तेज हो, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है, जब अभिनेता की फिल्म तीखे विवादों की चपेट में आई हो। आइए जानते हैं दिलजीत की फिल्मों के साथ विवादों का ये सिलसिला आखिर क्यों और कैसे चलता आ रहा है।