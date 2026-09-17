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'धुरंधर' के बाद सारा अर्जुन के हाथ लगी नई फिल्म, इस OTT अभिनेता संग बनेगी जोड़ी
सारा अर्जुन ने साइन की नई फिल्म

'धुरंधर' के बाद सारा अर्जुन के हाथ लगी नई फिल्म, इस OTT अभिनेता संग बनेगी जोड़ी

लेखन ज्योति सिंह
Sep 17, 2026
05:44 pm
क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' से सारा अर्जुन ने रातों-रात सफलता का स्वाद चखा है। उनकी लोकप्रियता में इस कदर बढ़ोतरी हुई है कि फैंस उनकी अगली परियोजना पर गहराई से नजरें गड़ाए बैठे हैं। ताजा अपडेट है कि सारा को कथित तौर पर उनकी अगली फिल्म मिल चुकी है, जिसका निर्देशन 'टाइगर 3' वाले मनीष शर्मा करेंगे। यह भी बताया जा रहा है कि अभिनेत्री ने अपनी मौजूदा टैलेंट एजेंसी से अलग होकर YRF टैलेंट को जॉइन किया है।

परियोजना

सारा की फिल्म को लेकर क्या है अपडेट?

फिल्मफेयर के मुताबिक, सारा का YRF टैलेंट में शामिल होना ऐसे समय में हुआ है, जब वह निर्देशक मनीष की अगली फिल्म में अभिनेता अंबरीश वर्मा के साथ नजर आएंगी।

यशराज फिल्म्स की टैलेंट मैनेजमेंट शाखा, YRF टैलेंट पहले ही शरवरी, अहान पांडे और अनीत पड्‌डा जैसे नए सितारों को मैनेज कर रही है। अब इसका हिस्सा सारा भी होंगी।

अंबरीश की बात करें, तो उन्हें अमेजन प्राइम वीडियो की सीरीज 'सपने वर्सेस एवरीवन' से लोकप्रियता मिल चुकी है।

जोड़ी

पहली बार पर्दे पर दिखेगी यह नई जोड़ी 

अगर यह रिपोर्ट सच साबित हुई, तो पहली बार सारा और अंबरीश की जोड़ी पर्दे पर देखने को मिलेगी। दोनों ही कलाकार बिल्कुल अलग-अलग परियोजनाओं में काम कर चुके हैं।

फिलहाल, आदित्य धर द्वारा निर्देशित फिल्म 'धुरंधर' में सारा ने यालीना जमाली का किरदार निभाकर दर्शकों को खूब प्रभावित किया है। रणवीर से उम्र में 20 साल छोटी होने के बावजूद दोनों की जोड़ी लोगों को पसंद आई।

सारा तमिल और मलयालम सिनेमा का हिस्सा भी रही हैं।

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