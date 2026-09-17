सारा अर्जुन ने साइन की नई फिल्म

'धुरंधर' के बाद सारा अर्जुन के हाथ लगी नई फिल्म, इस OTT अभिनेता संग बनेगी जोड़ी

लेखन ज्योति सिंह 05:44 pm Sep 17, 202605:44 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' से सारा अर्जुन ने रातों-रात सफलता का स्वाद चखा है। उनकी लोकप्रियता में इस कदर बढ़ोतरी हुई है कि फैंस उनकी अगली परियोजना पर गहराई से नजरें गड़ाए बैठे हैं। ताजा अपडेट है कि सारा को कथित तौर पर उनकी अगली फिल्म मिल चुकी है, जिसका निर्देशन 'टाइगर 3' वाले मनीष शर्मा करेंगे। यह भी बताया जा रहा है कि अभिनेत्री ने अपनी मौजूदा टैलेंट एजेंसी से अलग होकर YRF टैलेंट को जॉइन किया है।