आदित्य धर हुए 'हनुमान अंश' के मुरीद, तारीफ करते हुए कही ये बात

आदित्य ने 'हनुमान अंश' का एक पोस्टर साझा किया, जिसमें मुख्य अभिनेता शोभिनव सत्या दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने विशाल को टैग करते हुए अपनी सराहना दिखाने के लिए एक 'ॐ' चिह्न, जुड़े हुए हाथ और दिल वाला इमोजी भी इस्तेमाल किया।

फिल्म में भक्ति भाव और दमदार कहानी का ऐसा मेल है कि दर्शक इससे बंधे हुए हैं। इसने पांचवें शुक्रवार को ही 12 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है, जो हाल की अन्य रिलीज फिल्मों से काफी आगे है।