सारा अर्जुन हुईं रणवीर सिंह की मुरीद, बोलीं- वो शोहरत से ज्यादा टीम की फिक्र करते हैं

सारा ने किसे दिया 'धुरंधर' की सफलता का श्रेय?

सारा ने फिल्म की दमदार स्क्रिप्ट और प्रतिभाशाली कलाकारों को 'धुरंधर' की कामयाबी का श्रेय दिया। उन्होंने बताया कि इसकी स्पष्ट स्क्रिप्ट ने सभी कलाकारों में आत्मविश्वास भर दिया था। इसके अलावा, सारा ने अपनी अभिनय प्रक्रिया के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि वे किसी किरदार को निभाने के लिए अपने निजी अनुभवों का सहारा नहीं लेतीं, बल्कि उस किरदार की भावनाओं को गहराई से समझने की कोशिश करती हैं। इस दौरान उन्होंने अपने पापा को भी शुक्रिया कहा, जिन्होंने उन्हें सिखाया कि अभिनय एक पवित्र कला है।