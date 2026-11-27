हरियाणवी गायिका और डांसर सपना चौधरी ने अपने पति वीर साहू से तलाक की अर्जी दायर कर दी है। जनवरी 2020 में शादी के बंधन में बंधे इस जोड़े के लिए यह एक बड़ा कदम है।

हाल ही में सपना को वीर के नाम का टैटू हटवाते हुए देखा गया, जिससे लगता है कि वह अब अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर रही हैं।

2 बच्चों के माता-पिता होने के नाते, वह अब जीवन के इस नए पड़ाव पर आगे बढ़ रहे हैं।