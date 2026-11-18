'गोंधल' के निर्देशक ने की ऑस्कर और 'रामायण' पर चर्चा, जानिए क्या बोले
आने वाले 99वें एकेडमी अवॉर्ड्स (जो 2027 में होंगे) के लिए 2 बड़ी भारतीय फिल्मों को लेकर थोड़ी उलझन चल रही थी।
अब 'गोंधल' के निर्देशक और लेखक संतोष दवाखर ने इस पर सफाई दी है। उन्होंने बताया है कि उनकी फिल्म भारत की तरफ से 99वें एकेडमी अवॉर्ड्स में 'सर्वश्रेष्ठ आंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म' कैटेगरी के लिए आधिकारिक तौर पर चुनी गई है।
वहीं, 'रामायण' को विजुअल इफेक्ट्स कैटेगरी में अपने दम पर भेजा गया है। संतोष ने यह भी कहा कि दोनों फिल्में भारतीय सिनेमा की अलग-अलग खूबियां दिखाती हैं और अपनी-अपनी खासियत रखती हैं।
'गोंधल' एक लोक नाटक, 'रामायण' पौराणिक गाथा
'गोंधल' फिल्म महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों की कहानी है, जिसमें ईशिता देशमुख मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म स्थानीय लोक संस्कृति और कहानी कहने पर ज्यादा जोर देती है, बजाय चमक-धमक वाले इफेक्ट्स के।
दूसरी तरफ, 'रामायण' एक बड़े बजट की पौराणिक फिल्म है, जिसमें रणबीर कपूर और साई पल्लवी जैसे बड़े सितारे हैं।
संतोष को उम्मीद है कि इस अंतरराष्ट्रीय पहचान से ज्यादा लोग भारतीय फिल्मों की विविधता और रचनात्मकता को समझ पाएंगे और उसकी तारीफ करेंगे।