आने वाले 99वें एकेडमी अवॉर्ड्स (जो 2027 में होंगे) के लिए 2 बड़ी भारतीय फिल्मों को लेकर थोड़ी उलझन चल रही थी।

अब 'गोंधल' के निर्देशक और लेखक संतोष दवाखर ने इस पर सफाई दी है। उन्होंने बताया है कि उनकी फिल्म भारत की तरफ से 99वें एकेडमी अवॉर्ड्स में 'सर्वश्रेष्ठ आंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म' कैटेगरी के लिए आधिकारिक तौर पर चुनी गई है।

वहीं, 'रामायण' को विजुअल इफेक्ट्स कैटेगरी में अपने दम पर भेजा गया है। संतोष ने यह भी कहा कि दोनों फिल्में भारतीय सिनेमा की अलग-अलग खूबियां दिखाती हैं और अपनी-अपनी खासियत रखती हैं।