संजय मिश्रा बोले- कभी नौकर बना और आज महिमा चौधरी से दूसरी शादी कर रहा हूं

33 सालों से दर्शकों का दिल जीत रहे संजय मिश्रा , कॉमेडी हो या इमोशनल रोल, हर किरदार में लाते हैं नया रंग। उनकी नई फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' 19 दिसंबर को रिलीज हो रही है, जिसमें उनके साथ महिमा चौधरी हैं। संजय आज उस मुकाम पर हैं, जहां उनके लिए खास भूमिकाएं लिखी जाती हैं, लेकिन वो अपने कठिन दौर को कभी नहीं भूलते। हाल ही में उन्होंने अपने करियर और निजी जिंदगी पर खुलकर बात की।

मुश्किल दौर संजय ने सेहत को बताया सबसे बड़ा खजाना NBT से हालिया बातचीत में संजय ने कहा, "जब लोग मुझसे मेरे मुश्किल समय की बात पूछते हैं तो मैं कहता हूं, वो तो कल भी आ सकता है, इसलिए आज के दौर को सबसे मुश्किल क्यों कहें।" संजय का मानना है कि सेहत सबसे बड़ा खजाना है। अगर इंसान स्वस्थ ही नहीं तो सफलता या उसके सिर के ताज का कोई मतलब नहीं। संजय अपने करियर के इस दौर का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं।

संघर्ष कभी नौकर, आज हीरो संजय बोले, "करियर की शुरुआत में मैं केवल एक नौकर का छोटा-सा रोल कर रहा था और आज मैं अपनी फिल्म में महिमा चौधरी के साथ दूसरी शादी कर रहा हूं, जो वायरल भी हो चुकी है। ऐसा मौका किसे मिलता है।" शादी पर अभिनेता ने कहा, "कई लोग शादी को बोझ समझते हैं, लेकिन शादी 2 लोगों के साथ-साथ जीने की परंपरा है, ना कि डर। उन्हें सम्मान के साथ जीने देना चाहिए। ज्यादा उम्मीदों से रिश्ते बिगड़ते हैं।"

निजी जिंदगी पहली शादी पर चुप्पी, दूसरी पर गर्व संजय ने असल जिंदगी में 2 शादियां की हैं। पहली पत्नी रौशनी तलरेजा से तलाक के बाद उन्होंने किरण मिश्रा से शादी की। जब उनसे पहली शादी को लेकर सवाल किया जाता है तो वो इस पर बात करने से बचते हैं। संजय कहते हैं, "जो भी अतीत था, अच्छा था। उसे वहीं छोड़ देना चाहिए।" मौजूदा पत्नी किरण मिश्रा के बारे में उन्होंने कहा कि वो परिवार को बेहद खूबसूरती से संभालती हैं और सबका पूरा ध्यान रखती हैं।

वायरल तस्वीर "महिमा से शादी कर ली तो जूतों के लिए भी लोन लेना पड़ेगा" फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' में संजय कॉमिक लीड रोल में हैं। वो कहते हैं कि उन्हें ऐसी अलग तरह की कॉमेडी का इंतजार था। जब उन्हें पता चला कि फिल्म में उनकी दूसरी शादी महिमा से होगी तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। संजय बोले कि जब महिमा संग उनकी शादी की तस्वीर वायरल हुई तो कइयों ने सच मान लिया। किसी ने कहा कि महिमा से शादी कर ली तो जूतों के लिए भी लोन लेना पड़ेगा।