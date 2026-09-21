'लव एंड वॉर' में संजय लीला भंसाली का बड़ा दांव, रणबीर-आलिया-विक्की संग फिर फिल्माए जा रहे युद्ध के अहम सीन
संजय लीला भंसाली अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'लव एंड वॉर' के युद्ध के अहम दृश्यों को नए सिरे से फिल्माने के लिए सेट पर वापस लौट आई हैं।
रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल भी इन खास पलों को कैमरे में कैद करने के लिए वापस सेट पर आ गए हैं।
संजय मानती हैं कि फिल्म की भव्यता और भावनात्मक असर को बढ़ाने के लिए ये दृश्य बेहद जरूरी हैं।
संजय गोरेगांव में रीशूट पर सीधी नजर रख रही
इस समय गोरेगांव के वेलकम मैदान में ये रीशूट का काम चल रहा है, जहां संजय खुद मौजूद रहकर यह सुनिश्चित कर रही हैं कि सब कुछ ठीक से हो।
वह फिल्म के पहले से शूट किए जा चुके हिस्सों में बिना किसी बदलाव के, कुछ चीजों को और बेहतर बनाना चाहती हैं। इससे पहले रॉयल पाम्स में भी 'लव एंड वॉर' की लंबी शूटिंग हुई थी, जहां एक और गाने की योजना थी, लेकिन फिलहाल उसे टाल दिया गया है।
वहीं, रणबीर कपूर अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट 'रामायण' की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं, जो 2026 और 2027 की दिवाली पर 2 हिस्सों में सिनेमाघरों में दस्तक देगी।